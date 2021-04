Bombeiros tiram família e cachorrinho de incêndio em Uberlândia

Trêsda mesma família e ode estimação da casa forampelode umem, no Triângulo Mineiro. O fogo destruiu parte da casa. Uma das vítimas é idosa e todos inalaram fumaça, o que levou risco extra ao caso.

Shih tzu salvo do incêndio em Uberlândia

O incêndio aconteceu no Bairro Custódio Pereira, zona leste da cidade, e teria começado em um quarto da residência. Estavam na casa um mulher de 85 anos e dois homens, de 57 e 51 anos. Além de terem que serdo fogo, foi preciso o cuidado com relação à fumaça. Os três receberam atendimento médico da equipe do Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência (Siate).