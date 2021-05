Instituto Raul Soares, em BH, abre vagas temporárias para médicos

Dependências do Instituto Raul Soares, no Bairro Santa Efigênia (foto: Gabriel Ronan/EM/D.A Press - 23/11/2020)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu, nessa quarta-feira (5/5), um chamamento emergencial para a contratação de médicos que atuarão no Instituto Raul Soares (IRS), no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. As vagas são para as áreas de clínica médica e psiquiatria.





As inscrições para o processo vão até a próxima quarta-feira (12/05), às 17h.

As contratações são imediatas e temporárias, com carga horária semanal de 24 horas. A remuneração é de R$ 5.800,00. Confira o edital completo





O Instituto Raul Soares foi inaugurado em setembro de 1922. Inicialmente, era vinculado à Secretaria do Interior e, posteriormente, em 1927, à Secretaria de Segurança Pública. Vinculou-se à Fhemig em 1977 e em 1984 inaugurou o primeiro hospital-dia da rede pública. Em 2005, foi reconhecido como hospital de ensino e pesquisa.





Atualmente, a Instituição realiza atendimentos psiquiátricos de urgência (dia e noite), internações de curta e média permanência, atendimento ambulatorial (Residência de Psiquiatria), das 8h às 17h, além do ensino e pesquisa.





Além disso, possui especialidades em:

Psiquiatria de adulto

Psicologia

Terapia Ocupacional

Serviço Social

Ambulatório de Psiquiatria Forense.