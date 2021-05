Transporte público de Uberlândia estende funcionamento até as 23h

O embarque em terminais, estações e pontos deve acontecer até as 22h (foto: Divulgação/Prefeitura de Ubrelândia) transporte público de Uberlândia teve o funcionamento estendido em três horas, terminando as viagens às 23h. Contudo, é preciso que os usuários fiquem atentos, uma vez que as últimas viagens saem às 22h. A mudança busca atender aos trabalhadores que, a partir desta quinta-feira (6/5), terão horários ampliados com nova flexibilização do comércio da cidade. deteve o funcionamentoem três horas, terminando as viagens às 23h. Contudo, é preciso que os usuários fiquem atentos, uma vez que as últimas viagens saem às 22h. Abusca atender aos trabalhadores que, a partir desta quinta-feira (6/5), terão horários ampliados com novado comércio da cidade.





A prefeitura informou que todas as estações dos corredores do transporte público e os sete terminais de ônibus vão funcionar todos os dias das 5h às 22h. A entrada de novos passageiros em todas as estações e terminais será permitida somente até as 22h. Após esse horário, os ônibus irão circular apenas para finalizar as viagens dos usuários que já tinham dado entrada no sistema. A medida é necessária para que todas as integrações e deslocamentos sejam finalizados até as 23h.





Para evitar transtornos, a Secretaria de Trânsito e Transporte (Settran) orienta os usuários a consultarem os horários no site da Prefeitura ou no aplicativo UdiBus e embarcar nos veículos que saiam dos bairros antes das 22h.





As mudanças cumprem a última deliberação do Núcleo Estratégico do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19. O novo decreto publicado pelo município estende atendimento presencial de uma série de atividades até as 21h, de segunda a sábado, a exemplo de shopping centers, galerias, pátios e condomínios de lojas. Supermercados, mercearias e padarias, além de restaurantes e bares também seguem esses horários.





Até essa alteração, o transporte público funcionava até as 20h para atender à população que terminava a jornada de trabalho às 18h. A cidade estava sob toque de recolher entre 20h e 5h.