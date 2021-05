BH deve reabrir supermercados e padarias aos domingos

Supermercados e padarias não abrem as portas aos domingos desde o fim de março (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (6/5), às 10h30, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) deve anunciar a reabertura de supermercados e padarias aos domingos em Belo Horizonte. Desde 28 de março, os serviços considerados essenciais estão proibidos de funcionar nesse dia da semana.





A medida foi criada pela prefeitura para frear o avanço do novo coronavírus na capital – que em março e abril registrou recorde na ocupação de UTI (passou de 100%).









Nesta quarta-feira (5/5), a transmissão por infectado caiu de 0,96 para 0,95 no boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. Isso quer dizer que 95 pessoas com a COVID-19 são capazes de contaminar outras 100 na cidade.



É o único indicador que está no alerta verde, considerado ideal pelos infectologistas.





A ocupação das UTIs registrou ligeira queda, de 76,4% para 76,1%, em alerta vermelho. O número de leitos exclusivos para COVID-19 na capital é de 568 na rede pública e de 533 na rede particular.





Por sua vez, as enfermarias tiveram queda de 55,2% para 53,5%, em alerta amarelo. A capacidade total na capital é de 1.165 no Sistema Único de Saúde (SUS) e de 905 nos hospitais privados.



Bares e restaurantes









Atualmente, o decreto emitido por Alexandre Kalil permite que esses estabelecimentos abram as portas somente de segunda-feira a sexta, das 11h às 16h, com venda de bebida alcoólica.



Depois desse horário, podem usar apenas a opção de delivery.





Bares e restaurantes estão com atividades reduzidas desde 7 de março.



De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG), a maioria dos empresários teve dificuldades para pagar salários em março e abril.