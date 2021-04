Crea-MG inicia fiscalização nos hospitais de Minas Gerais

Cerca de 700 hospitais de Minas já receberam a solicitação dos documentos da primeira etapa (foto: Luciano Bicalho/CREA-MG) fiscalização nos hospitais de todo o estado. A ação visa garantir que apenas profissionais habilitados e empresas devidamente registradas atuem na prestação de serviços às unidades hospitalares. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) iniciou, em março,de todo o estado. A ação visa garantir que apenas profissionais habilitados e empresas devidamente registradas atuem na prestação de serviços às unidades hospitalares.





documentos necessários – o que corresponde à primeira etapa do processo de fiscalização.



Em Belo Horizonte, 85 unidades hospitalares serão verificadas.



De acordo com o gerente da Divisão de Fiscalização do Crea-MG, engenheiro eletricista Nicolau Neder, os fiscais vão verificar se as empresas possuem registro no Conselho, se os profissionais estão aptos a exercer suas funções e se as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) foram emitidas. Cerca de 700 hospitais de Minas Gerais receberam a solicitação dos documentos necessários – o que corresponde à primeira etapa do processo de fiscalização.

Em Belo Horizonte, 85 unidades hospitalares serão verificadas.





Atividades de manutenção de sistemas de ar condicionado, geradores de energia, caldeiras, aparelhos eletromecânicos, de hemodiálises, ultrassonografia, grupo motor gerador, aquecimento de água, vasos de pressão, equipamentos de combate a incêndio e médico-hospitalares também serão verificadas.



“A engenharia está presente em quase todas as áreas de nossas vidas, inclusive nos hospitais, e a atuação do profissional habilitado é necessária para garantir segurança e o bom funcionamento dessas unidades. A fiscalização do Crea vai atuar justamente para verificar essa presença”, disse o presidente do Crea-MG, engenheiro civil Lúcio Borges.





A fiscalização está sendo realizada por todos os Creas do Brasil e o objetivo é fiscalizar 100% dosdo país até 31 de dezembro de 2021.





Etapas da fiscalização