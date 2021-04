'Preto' e 'Macaco': lavador de carro é vítima de injúria racial em Minas

O automóvel Volkswagen Brasília, de Lucas Esteves, foi pichado com a palavra "macaco", no Bairro Dr. Laerte Laender, em Teófilo Otoni (foto: Redes Sociais/Reprodução )

A Polícia Militar de Teófilo Otoni está à procura da pessoa que pichou um automóvel Volkswagen Brasília, do lavador de carros Lucas Esteves com a palavra “macaco”, escrita na lateral e no capô do carro. A pichação foi feita no sábado (24/4), quando a Brasília de Lucas estava estacionada na porta de sua casa, no Bairro Dr. Laerte Laender.



Como existem poucas câmeras de segurança na rua, a investigação sobre a autoria das pichações tornou-se difícil. Mas na segunda-feira (26/4) surgiu uma pista importante na investigação desse fato, que se configura como crime de injúria racial.



Ele disse que ficou muito assustado, porque a situação constrangedora que ele passou, ela só tinha visto em notícias na TV e jamais imaginou que pudesse ser vítima de uma situação semelhante.



Lucas está assustado não apenas pela injúria racial que sofreu. Segundo ele, a mulher disse que vai acabar com a vida dele e vai rasgá-lo com as unhas. “Não conheço essa mulher, não quero saber nada sobre a vida pregressa dela, mas estou assustado, porque não sei porque ela estava tão brava”, disse.



A Polícia Militar de Teófilo Otoni já identificou a mulher e agora busca ligações entre injúria racial praticada por ela contra Lucas e a pichação da Brasília. A mulher ainda não foi encontrada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.