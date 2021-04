Hospital oferece orientação oftalmológica gratuita por aplicativo em Minas

Local onde os médicos realizam os atendimentos online (foto: Virtú Oftalmologia/Divulgação) Hospital Evangélico está oferecendo orientações a consultas oftalmológicas gratuitamente pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. No momento em que a pandemia no coronavírus segue com índices preocupantes, a diminuição da circulação de pessoas é uma das principais estratégias para tentar conter o avanço do vírus. Para auxiliar nesta questão, oestá oferecendoa consultaspelo aplicativo de mensagens

“Esta iniciativa é necessária para evitar que as pessoas tenham que se deslocar de casa, caso não haja necessidade, e diminuir a possibilidade de transmissão e contágio do COVID-19 ”, afrma Mauro Gobira.

O oftalmologista explica que o procedimento é muito simples: "a pessoa envia mensagem no número de WhatsApp (31) 995961422, o atendente virtual colhe os dados pessoais e a queixa do paciente; depois a conversa é desenvolvida neste mesmo número diretamente com o médico, que dará todas as orientações necessárias”.

Mauro Gobira acrescenta que o atendimento online é feito de acordo com a necessidade de cada paciente. "Se a pessoa preferir, pode realizar uma ligação direto no número que ela receberá as orientações, ou pode ser feito também por vídeo chamada e ligação pelo aplicativo do WhatsApp”, acrescenta.

O horário para orientações é de 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, sendo que o atendimento é aberto para todas as pessoas, e podem ocorrer em qualquer unidade do Hospital Evangélico.

De acordo com os oftalmologistas, este tipo de orientação têm tido uma grande procura e a pesquisa de satisfação mostra que as pessoas estão avaliando muito bem as orientações recebidas.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira