Pane em carro de fuga ajuda polícia a prender assaltantes em Betim

Suspeitos foram levados à Delegacia de Plantão de Betim (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Quatro homens com idades entre 19 e 27 anos foram detidos na noite dessa segunda-feira (26/4) suspeitos de assalto em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), os envolvidos já têm passagens por roubo e, ontem, acabaram detidos após o carro da fuga ter uma pane elétrica.









Após a comunicação do crime, policiais militares do 66º Batalhão começaram um rastreamento. O carro dos suspeitos foi localizado na Rua Caldas após uma denúncia anônima. Por meio de imagens das câmeras de segurança no local, os policiais conseguiram ver o que havia ocorrido.





Depois que o carro foi estacionado no local, quatro homens desembarcaram e saíram correndo. Alguns chegaram a pular o muro de um imóvel. Nessa fuga, um chegou a jogar um objeto no matagal.



Na sequência, um outro carro chegou ao local com dois dos suspeitos e outra pessoa. Posteriormente, a polícia descobriu que esse homem foi levado ao local para verificar um problema elétrico no veículo. Os homens fugiram novamente em direção a uma ocupação do bairro.





Após rastreamento, a PM deteve quatro suspeitos. Um deles estava com um revólver calibre 38 na cintura, com cinco munições. Ele alegou à polícia que não participou do roubo à mulher.





Nessa ocorrência, a polícia ainda apreendeu duas armas falsas – uma delas jogada em um matagal, 57 pedras de crack e 15 pinos de cocaína.





Ainda de acordo com a PM, os homens já têm passagens pela polícia e teriam envolvimento em, pelo menos, outros seis roubos cometidos neste ano. O carro usado no assalto da noite passada foi apreendido e os suspeitos foram levados à Delegacia de Plantão de Betim.