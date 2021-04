Corpo de homem é resgatado no Rio Piranga em Ponte Nova

Com cordas, bombeiros retiraram o corpo da água (foto: CBMMG/Divulgação)

O corpo de um homem, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (23/4), boiando nas águas do Rio Piranga, na altura de Ponte Nova, tendo sido resgatado pelo Corpo de Bombeiros.



Quando os bombeiros chegaram ao local, o corpo estava no. Com um barco e cordas, foi levado para a margem.As testemunhas do resgate não reconheceram a vítima.

A perícia esteve no local e não foram encontrados ferimentos aparentes no cadáver, que foi encaminhado para o IML de Ponte Nova.



A Polícia Civil assume o caso e tentará descobrir quem é a vítima.



Os policiais procuram, primeiro, numa lista de desaparecidos.