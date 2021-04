COVID-19: cai o número de pessoas na fila de espera por UTI em Valadares

Vacinada agradece vacinadora em um posto de Governador Valadares. Cena é comum nos diversos postos de vacinação da cidade (foto: Divulgação PMGV) apresentou queda no número de pessoas na fila de espera por um leito UTI COVID-19 SUS nesta terça-feira (20/4). Na segunda-feira (19/4), a fila tinha 27 pessoas. Nesta terça-feira, caiu para 17. apresentou queda no número de pessoas napor um leito UTI COVID-19 SUS nesta terça-feira (20/4). Na segunda-feira (19/4), a fila tinha 27 pessoas. Nesta terça-feira, caiu para 17.





O número de mortes confirmadas por COVID-19 também apresentou redução significativa em relação a dias anteriores. Nas últimas 24 horas, foram registradas 2 mortes pela doença.





Nesta quarta-feira (21/4), mesmo sendo feriado nacional, as equipes de vacinadores da Secretaria Municipal de Saúde vão trabalhar normalmente, vacinando as pessoas com idade de 62 anos ou mais.









A SMS alertou que as pessoas que estiverem dentro do prazo para receber a segunda dose, também podem e devem ir se vacinar. O intervalo de vacinação entre a primeira e segunda dose da Coronavac, a vacina usada pela SMS, é de 28 dias. Outra vacina usada em Governador Valadares, a AstraZeneca, exige um intervalo de 90 dias.





Além da documentação necessária para a identificação (documento com foto), quem for se vacinar deverá ir de máscara facial cobrindo a boca e o nariz. E, de forma voluntária, levar um alimento não perecível para a campanha de arrecadação de cestas básicas para as famílias que se encontram em dificuldades financeiras. A vacinação será de 8h às 12h.