Após perseguição, polícia prende grupo que planejava roubar caminhão

PMRv prende ocupantes de veículo que pretendiam roubar carga de caminhão carregado (foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação) Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) apreendeu um carro que perseguia um caminhão carregado no Anel Rodoviário em Belo Horizonte, e prendeu os ocupantes, na noite do último domingo (18/4). Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) apreendeu umqueumcarregado noem Belo Horizonte, e prendeu os ocupantes, na noite do último domingo (18/4).









A PMRv, então, perseguiu o veículo durante 12 km no anel, sentido Rio De Janeiro, passando por vários bairros. Fez sinal de parada novamente, mas o carro perdeu o controle e bateu na Praça Albert Sabin, no Bairro Dona Clara, Região da Pampulha em BH.



No boletim de ocorrência consta que quando os militares foram até o carro para verificar, viram que um dos ocupantes, que estava no banco traseiro, estava com uma arma de fogo, e disparou na direção dos policiais. Os ocupantes tentaram fugir e jogaram duas bolsas, uma na rua e outra na rodovia.



Os militares conseguiram prender os quatro ocupantes e precisaram chamar atendimento médico para alguns deles que tiveram escoriações leves na tentativa de fuga. Na bolsa maior, a polícia localizou uma arma taurus, 16 antenas bloqueadoras de sinal e, no interior do veículo, em um fundo falso, encontraram um armazenamento com uma réplica de arma taurus de cor preta, quatro algemas de plástico, fita adesiva, baterias de carro e cabo de transferência de carga, e apreenderam também os celulares dos ocupantes. A bolsa menor não foi localizada.



Em análise, a PM descobriu que o veículo usado pelos suspeitos na perseguição havia sido roubado em Fevereiro de 2021 em Betim, e que as placas estavam alteradas.



De acordo com a polícia, os quatro ocupantes do veículo que foram identificados com idades de 28, 43, 40 e 31 anos, foram presos, e todos eles já tinham passagens pela policia por tráfico de drogas, roubo, homicidio, porte ilegal de armas, receptação e lesão corporal. Os ocupantes não deram informação de qual produto estava carregado o caminhão que perseguiam.





A perícia compareceu ao local, e o veículo foi apreendido e enviado ao Pátio do Detran.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra