Zema anuncia investimentos de R$ 442 milhões para duplicação da BR-135

O governador Romeu Zema visitou cidades do Norte de Minas nesta sexta-feira (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press)

Kit intubação

Em visita a(Norte de Minas Gerais) nesta sexta-feira (16/4), o governador Romeu Zema (Novo) assinou a ordem parada, no trecho que liga a cidade a Montes Claros – 52 quilômetros.Serão investidos R$ 442 milhões na obra, que vai gerar aproximadamente 1.300 empregos.O governador ainda anunciou a duplicação entre o KM 668,8 (Curvelo) e o KM 574,5 (Corinto), no trecho sul da mesma rodovia.À tarde, em Montes Claros, o governador informou que o estado recebeu uma "grande carga" de medicamentos, do chamado "kit intubação" , que serão distribuídos para hopitais do estado, para tratamento de pacientes graves deJuntamente com deputados votados na região, Romeu Zema acompanhou ade idosos e de militares em um posto de saúde municipal no Bairro Santos Reis.Antes deixar o local, ele posou para fotos ao lado de profissionais de saúde da unidade.