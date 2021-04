Homem passa a mão em mulher dentro de ônibus e é rendido por passageiros

Vítima dormia durante o trajeto para o Centro de Belo Horizonte quando foi surpreendida pelo assédio (foto: Ônibus Brasil/Reprodução) vítima de importunação sexual dentro de um ônibus metropolitano na manhã desta quinta-feira (15/4), durante trajeto saído de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana.



Desde 2019, linhas de ônibus da capital mineira possuem um botão do pânico, que emite um alerta ao Centro Integrado de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH), para ser acionado pelo motorista sempre que houver algum tipo de assédio dentro dos veículos. Porém, nos coletivos metropolitanos, como do transporte onde o crime ocorreu nesta quinta-feira, o dispositivo ainda não foi adotado.





Segundo as autoridades, os passageiros se mobilizaram em ajuda à vítima e mantiveram o autor do assédio o tempo todo assentado dentro do ônibus até a chegada da viatura.





Interrogado pelos militares, o suspeito negou a importunação sexual. Ele disse que também dormia durante o trajeto quando a marmita de comida em que carregava tombou e caiu no colo da vítima. De acordo com sua versão dos fatos, neste momento, ao tentar recuperar o produto, acabou esbarrando as mãos na perna da mulher.





O homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Mulher para demais investigações.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira