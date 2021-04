Blogueiros postam foto e revelam fim de semana movimentado na Serra do Cipó

Cachoeira Serra Morena, um dos pontos visitados por turistas neste fim de semana, na Serra do Cipó (foto: Acervo Ecoguias/Divulgação) EM mostrar uma pousada que foi interditada nesse domingo (11/04), por receber blogueiros fitness em meio ao momento mais crítico da pandemia em Minas, moradores da região continuaram a fazer denúncias de outros locais que estão recebendo turistas. O fim de semana foi movimentado na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Após a reportagem domostrar umaque foi interditada nesse domingo (11/04), por receber blogueiros fitness em meio ao momento mais crítico da pandemia em Minas, moradores da região continuaram a fazer denúncias de outros locais que estão recebendo turistas.

Com a repercussão do caso, a equipe de atletas blogueiros da Boníssima Club perdeu um patrocínio que tinha desde agosto do ano passado. A Patrimar Engenharia decidiu na manhã desta segunda-feira, encerrar o apoio ao grupo após o desrespeito às normas de biossegurança de Santana do Riacho.

Veja a nota:

“Como apoiadores do Projeto Boníssima Club desde agosto de 2020, informamos que não temos gestão sobre a grade de atividades do grupo. Por não compactuarmos com os recentes acontecimentos, decidimos esta manhã sobre o cancelando do nosso apoio à iniciativa. Reforçamos o compromisso da Patrimar Engenharia com a saúde e bem-estar da população!”

Outros episódios

Pousadas e casas de temporada da Região da Serra do Cipó foram alvos dos blogueiros neste fim de semana. Um dos estabelecimentos recebeu uma amiga dos donos, que fez uma série de postagens nas redes sociais com, pelo menos, outras seis pessoas no local. Por ser ‘visita’ e não hóspede, a fiscalização alegou que não seria possível aplicar uma advertência na pousada. Porém, o caso repercutiu nas redes.

Outro post que gerou revolta nos moradores da Serra do Cipó foi de um blogueiro mineiro, com mais de seis milhões de seguidores no Instagram. Ele teria alugado uma casa de temporada no fim de semana e foi embora na manhã desta segunda-feira (12/04).

De acordo com a fiscalização da Prefeitura de Santana do Riacho, foram 10 ações para combater o descumprimento das regras de distanciamento social, sendo que a ordem da supervisão é: estabelecimento notificado; multado pela priemira vez; recebe a segunda multa; leva uma advertência e por fim, é interditado. Veja:

Santana do Riacho: 2 advertências

Mangabeiras: 1 advertência e 1 multa.

Lapinha da Serra: 1 multa

Serra do Cipó: 1 advertência, 3 multas e 1 suspensão por 30 dias

As multas são de R$978,00 e, segundo uma moradora de Santana do Riacho, a comunidade não vê concordância no valor, já que uma ou duas diárias das pousadas na região podem chegar à quantia e não impedem que a infração seja cometida novamente.

decreto assinado pelo prefeito Fernando da Farmácia (DEM) na semana passada, autoriza o funcionamento de serviços de hospedagem a partir desta segunda-feira (12/04), com 50% de lotação máxima e apenas de segunda a sexta-feira. As infrações, porém ocorreram antes mesmo da decisão entrar em vigor.

A medida vai contra as normas definidas na onda roxa do programa Minas Consciente, do governo do estado. A Região Central, onde está Santana do Riacho, ainda está inserida na fase mais restritiva do plano.

No boletim epidemiológico da Prefeitura de Santana do Riacho desta segunda (12/04), constam 192 casos confirmados, sendo que 82 deles são da Serra do Cipó, local que mais recebeu visitas no fim de semana. Cinco pessoas morreram na região e 41 pessoas estão em acompanhamento, quatro casos a mais que este domingo (11/04).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira