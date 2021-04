Idoso de 83 anos é encontrado morto em casa com ferimento na cabeça

Rua Paranaguá, onde idoso foi encontrado morto (foto: Google maps)

As câmeras do circuito de segurança de uma empresa instalada na Rua Paranaguá, no Bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte, é a esperança da polícia para desvendar a morte de um idoso de 83 anos, Nilson da Silva Santiago, que foi encontrado caído, na sala de sua casa, que fica ao lado, no número 40, com um ferimento na cabeça, segundo a perícia, provocado por objeto contuso.

A tese é reforçada, ainda, pelo depoimento de um casal vizinho, que deu falta da televisão da casa do idoso, que tinha sido dada de presente por eles.

Segundo o casal, o homem tinha o costume de almoçar e jantar na casa deles. A última vez que viram o idoso, foi no jantar de sábado. Segundo eles, quando não ia almoçar, nem jantar, o vizinho passava na casa vizinha e pegava a comida, o que não aconteceu no almoço deste domingo.

O casal resolveu então verificar e ao se aproximarem da entrada, perceberam o portão de ferro aberto, resolveram entrar e se depararam com o idoso caído, morto, quando chamaram a Polícia Militar. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios.