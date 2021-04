Ex-professora de Letras da UFMG, Vera Lúcia Andrade morre de COVID-19

Vera Lúcia Andrade dedicou carreira à literatura, especialmente à obra de Murilo Rubião (foto: Reprodução/Facebook)

Morreu, vítima da COVID-19, a ex-professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (Fale-UFMG), Vera Lúcia Andrade, aos 73 anos. A causa do óbito foi confirmada por uma irmã da docente à reportagem, na noite desta quarta (31/3).

Ela será enterrada no Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de BH, nesta quinta (1º/4). A cerimônia será limitada a cinco pessoas por conta da pandemia.

A professora era solteira, não teve filhos e deixa nove irmãos.

Vera Lúcia se graduou na UFMG em 1969 e fez doutorado na Universidade de Paris em 1985. Atuou como professora de teoria da literatura, literatura brasileira e literatura comparada por 25 anos na Federal mineira.

Também orientou dissertações e teses na Fale. Ainda, coordenou o programa de pós-graduação da Letras, com ênfase em mestrado e doutorado.

A especialista dedicou boa parte de sua carreira às obras do mineiro Murilo Rubião e da ucraniana-brasileira Clarice Lispector. Também era especialista em literatura fantástica.

A doutora também foi pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) entre 1992 e 2001.

Além disso, foi professora da Universidade do Vale do Rio Doce (Univale) e do Instituto Superior de Ensino Anísio Teixeira/Fundação Helena Antipoff. Ela ocupou cargos de coordenação nas duas instituições.

Pelas redes sociais, ex-alunos e amigos se despediram de Vera. "E lá se vai para junto do Pai uma das professoras incríveis que passou pela minha vida. O meu amor pela Literatura também passa pela senhora. Sinto-me privilegiada por ter sido sua aluna", escreveu uma estudante.

Em nota, o Acervo de Escritores Mineiros (AEM) da UFMG lamentou a morte de Vera Lúcia. "Prestamos espontânea homenagem por seu trabalho pioneiro e original dedicado à conceituação da pesquisa em arquivo e à obra de Murilo Rubião".

"Solidários com a dor dos familiares de Vera Andrade, juntamo-nos a eles no duradouro luto por sua perda", finalizou a AEM.