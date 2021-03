Feriado pode ser sem chuva em BH; temperaturas começam a cair em Minas

Belo Horizonte amanhece com céu claro, mas tem possibilidade de chuvas no período da tarde. Na foto, vista da Praça Raul Soares, no Centro (foto: Edesio Ferreira/EM D.A Press) Semana Santa em Minas Gerais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Belo Horizonte, ainda pode chover hoje (31/3), fechando o mês de março. Estiagem, tempo seco e o início de uma queda de temperatura podem caracterizar o clima durante o feriado daem Minas Gerais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (). Em, ainda pode chover hoje (31/3), fechando o mês de março.





LEIA MAIS 09:35 - 30/03/2021 Chuvas continuam no período da tarde nesta terça-feira (30/3) em BH

08:55 - 29/03/2021 Semana começa com pancadas de chuvas em BH e interior de Minas

06:00 - 31/03/2021 Assembleia troca superferiado por mais pessoal na saúde contra a COVID-19 nublado, com ligeiro declínio de temperatura, fica entre 15°C e 28°C na capital. No estado de Minas Gerais pode chover no Jequitinhonha, Norte, Noroeste e Central”, explica o meteorologista Claudemir de Azevedo. Não há previsão de chuva para o feriado prolongado em Belo Horizonte. Segundo ele, o Triângulo Mineiro ainda terá queda na umidade relativa do ar. “Nos próximos dias, o tempo em BH fica com céu claro a parcialmente, com ligeiro declínio de temperatura, fica entre 15°C e 28°C na capital. No estado de Minas Gerais pode chover no Jequitinhonha, Norte, Noroeste e Central”, explica o meteorologista Claudemir de Azevedo. Não háde chuva para o feriado prolongado em Belo Horizonte. Segundo ele, o Triângulo Mineiro ainda terá queda na umidade relativa do ar.





Na região da Serra da Mantiqueira, no Sul de Minas, a temperatura deve cair um pouco mais. Nesta quarta, a mínima foi 10°C. Amanhã, a previsão é de 6°C. “A partir de amanhã, teremos uma massa de ar frio vindo na retaguarda da frente fria, mas não é um declínio que via atingir todo o estado. É frio no Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata”, detalha o meteorologista do Inmet.





“Águas de março”





Março termina nesta quarta-feira com pancadas de chuvas principalmente no período da tarde, em quase todo o estado de Minas Gerais.





De acordo com Azevedo, a previsão do tempo para esta quarta-feira na capital é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva à tarde, como vem ocorrendo nos últimos dias. A temperatura mínima foi 16,9°C e a máxima pode chegar aos 31°C.





Em Minas Gerais, há previsão de chuvas no Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Rio Doce. Nas demais áreas, céu claro a parcialmente nublado, com temperatura máxima chegando aos 37°C no Vale do Jequitinhonha.





A mínima da quarta-feira registrada em Minas foi no município de Monte Verde na Serra da Mantiqueira, Região Sul, com 10,4ºC e a máxima deverá ser na Região do Jequitinhonha, no Norte do estado, com 37ºC.

Nas demais áreas o céu fica claro a parcialmente nublado e a umidade do ar na região do Triângulo Mineiro está em 35%.



*Estagiária sobre supervisão do subeditor Daniel Seabra