Semana começa com pancadas de chuvas em BH e interior de Minas

Céu permanece nublado na capital mineira nesta segunda (29/03) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press) chuvoso em Belo Horizonte e algumas regiões de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, que começam nesta tarde, devam continuar até a terça-feira (30/03) A última segunda-feira (29/03) de março será de tempoe algumas regiões de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é quede chuvas e trovoadas isoladas, que começam nesta tarde, devam continuar até a terça-feira (30/03)









Segundo o Inmet, os moradores do Triângulo Mineiro, Oeste, Sul, Sudoeste, Campos das Vertentes e Zona da Mata, no interior de Minas, também devem se preparar para a volta de chuvas e tempo nublado ao longo do dia.

A mínima da segunda-feira registrada foi no município de Águas Vermelhas, Região Norte, com 11,2ºC e a máxima deverá ser na Região do Jequitinhonha e no extremo norte do estado mineiro, com 37ºC.





Nas demais regiões de Minas Gerais o céu permanece claro a parcialmente nublado. Em áreas isoladas, como no Noroeste, a umidade pode ficar abaixo dos 30%.