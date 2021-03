Final feliz para o caso do desaparecimento de uma menina de 8 anos que mobilizou as autoridades em Santa Luzia Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (29/3).A criançano fim da noite na casa da avó. No entanto, o motivo do sumiço ainda é um mistério e, segundo a menina, envolveria pelo menos duas mulheres. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.