PM aposentada persegue ladrão, prende e ação viraliza na internet

O roubo aconteceu no Bairro Martins e a policial aposentada viu quando ladrão empurrou uma mulher para pegar a bolsa dela. O acessório chegou a arrebentar as alças. A ex-militar acompanhou o homem de carro e na rua José Andraus desceu armada para abordá-lo.

O homem tentava trocar de camiseta para se disfarçar e tentou fugir no momento em que foi confrontado pela policial da reserva. Ela, porém, evitou a fuga e o colocou no chão, recebendo a ajuda de um outro homem, que tirou o cadarço de uma bota do ladrão, que teve as mãos amarradas até a chegada de uma equipe da Polícia Militar.