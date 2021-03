Bar em BH é fechado duas vezes em menos de 24h e multado em R$ 18 mil

Fiscalização da PBH fecha estabelecimento duas vezes por descumprir medidas do decreto (foto: Leandro Couri/EM D.A Press) bar no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi interditado pela segunda vez em menos de 24h e acabou sendo multado em R$ 18 mil reais pela fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte nesta sexta-feira (26/3). Umno Bairro de, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foipela segunda vez em menos de 24h e acabou sendoem R$ 18 mil reais pelada Prefeitura de Belo Horizonte nesta sexta-feira (26/3).



A reportagem do Estado de Minas flagrou o momento em que o Bar do Nem, na rua Aimorés, era fechado pelos fiscais e pela Guarda Municipal.









Uma denúncia feita na noite desta quinta-feira (25/3) levou a fiscalização ao local, por volta das 21h. No momento, o bar estava funcionando, com mesas nas calçadas e vendendo alimentos e bebidas. O dono do bar teria se recusado a colocar máscara e foi multado em R$ 100. O estabelecimento foi interditado, e teve as mesas recolhidas.



(foto: Leandro Couri/EM D.A Press)



Nesta sexta, ao retornarem ao local, os fiscais constataram que o bar estava aberto e voltaram a interditar, aplicando a multa de cerca de R$ 18 mil. No momento, não haviam consumidores no local.



Desde o dia 13 de março, bares e restaurantes de Belo Horizonte só podem funcionar no sistema delivery e de portas fechadas. Além disso, a onda roxa do programa Minas Consciente, em vigor desde o dia 17 no estado inteiro, determina o toque de recolher entre 20h e 5h.

Outro lado

Segundo o dono do bar, a Guarda Municipal deu apenas cinco minutos para ele recolher todas as mesas, e fechar o estabelecimento na quinta-feira. Ele questionou sobre a norma com os fiscais, e foi informado que ela não valeria mais. Ele foi embora e deixou o estabelecimento ser fechado pelos fiscais da prefeitura. "Fui embora porque disseram que não poderia mais encostar em nada, mas não me disseram qual a irregularidade eu cometi", detalhou.

Na manhã desta sexta-feira (26/3) Thiago contou que voltou ao bar para verificar se os fiscais haviam deixado alguma autuação, mas não encontrou nenhum documento.

A Prefeitura de Belo Horizonte foi procurada, mas ainda não havia respondido a solicitação até a publicação deste texto.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria