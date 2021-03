Criminoso ligado a cartéis da Colômbia e máfia na Europa é preso em BH

Drogas apreendidas durante o flagrante no Bairro Pongelupe, no Barreiro (foto: Polícia Civil/Divulgação)





A Polícia Civil prendeu sete pessoas ao flagrar a distribuição de uma carga de 120 quilos de maconha no Bairro Pongelupe, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Entre os suspeitos, estavam dois homens conhecidos por envolvimento com o tráfico de drogas e associação com uma facção criminosa paulista. Um deles, além disso, tem ligações com cartéis da Colômbia, mafiosos na Europa, e estava foragido havia alguns anos segundo a Polícia Civil.





A ação foi realizada na noite de quarta-feira (24/3) pela 1ª Delegacia do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) e apresentada em entrevista coletiva nesta sexta-feira (26/3).









Esse homem, que tem 43 anos, já tinha um mandado de prisão pela Justiça Federal, por conta da apreensão de quase 4 toneladas de cocaína que seriam enviadas à Europa pelo porto de Santos (SP), em 2014. Nascido em Ribeirão Preto (SP), era uma das pontes de criminosos com cartéis colombianos e atuava junto a grupos europeus para comprar drogas. Ele estava em BH para fiscalizar a entrega da maconha.





O outro homem preso - o primeiro investigado - tem 49 anos e é considerado uma liderança do grupo em Belo Horizonte, aliciando traficantes para a distribuição das drogas. Segundo a Polícia Civil, ele abastecia a Pedreira Prado Lopes com drogas, principalmente crack e cocaína. Os investigadores apuraram que a droga vinha de São Paulo para Belo Horizonte para fins de revenda em bocas de fumo.





Os dois, segundo a polícia, viviam em residências de alto padrão.





Após o flagrante no Bairro Pongelupe, os suspeitos foram autuados e encaminhado a unidades prisionais da capital. Duas mulheres estavam entre eles. Além das drogas, foram apreendidos balanças de precisão, veículos, drogas e armas. Os outros cinco presos têm idades entre 20 e 30 anos.