Cachoeiras da Serra do Cipó estarão fechadas neste final de semana

Neste final de semana (26, 27 e 28/03), quando é feriado antecipado em alguns lugares no Brasil, as cachoeiras da Serra do Cipó, normalmente abertas à visitação, estarão fechadas. As cachoeiras da região estavam abertas, mas desde que o município aderiu à onda roxa, a pedido do Comitê Municipal de enfrentamento ao COVID-19, em 10 de março, as cachoeiras foram fechadas.





Confira quais são as cachoeiras da Serra do Cipó que eram abertas às visitação:

- Andorinhas

- Gavião

- Tombador

- Congonhas

- Farofa

- Taioba





Existem diversas outras cachoeiras dentro do parque e fora do município de Santana do Riacho, às quais o turista não tem acesso. Apenas são abertas à visitação as cachoeiras localizadas dentro do território do município de Santana do Riacho (são as cachoeiras citadas pela matéria).





Em Santana do Riacho, a vacinação seque acontecendo. Desde o início da vacinação contra a COVD-19, já foram aplicadas 354 doses da vacina na cidade, entre primeiras e segundas doses.