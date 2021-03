Hospitais do Norte de Minas recebem 300 oxímetros

Deputado Delegado Marcelo Freitas (E) entregou os oximetros ao Superintendente da Santa Casa de Montes Claros, Maurício Sérgio (foto: Arquivo pessoal/divulgação) pandemia do coronavírus, os profissionais de saúde têm como aliado para salvar vidas o oxímetro, aparelho usado na avaliação dos pacientes contagiados pela COVID-19. Nesta quinta-feira (25/03), 12 hospitais do Norte de Minas receberam a doação de 300 oxímetros.



De acordo com o deputado federal Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), a doação foi viabilizada pela Coca-Cola do Brasil. Ele disse que ao todo foram doados 1 mil equipamentos. Os outros 700 oxímetros serão entregues em uma segunda remessa.



“Eles permitirão que se possa monitorar a saúde das pessoas e, por consequência, salvar vidas nesse momento mais difícil de nossa história”, afirma o parlamentar.





Freitas foi o responsável por entregar os 300 oxímetros ao superintendente da Santa Casa de Montes Claros, Maurício Sérgio de Souza e Silva.





Como o oxímetro pode salvar vidas

Um dos riscos de letalidade da COVID-19 é a hipoxemia silenciosa (queda do nível de oxigênio sanguíneo), que leva ao diagnóstico tardio de um caso classificado como moderado ou grave. A avaliação do quadro de saúde de um paciente infectado pelo coronavírus depende do grau de acometimento pulmonar.





Quando há a queda da oxigenação, esse processo ocorre de maneira gradual, ao longo da evolução da doença. Nessa situação, a percepção do paciente de que há algo errado com sua capacidade pulmonar pode ser tardia e confundida com outros sintomas da doença - febre, fadiga, mialgia.

Por essa razão, o oxímetro é um aparelho decisivo no tratamento da Covid-19. “O equipamento facilita o diagnóstico dessa hipoxemia silenciosa, que é a saturação de oxigênio menor de 95% ao repouso, e fará com que o paciente busque atendimento médico no momento necessário”, afirma o clínico geral Gustavo Jurca da Silva, do Hospital ônix, de Curitiba.