Minas tem baixa umidade do ar nesta quinta (25/3) com alta da temperatura

BH continua tendo dias quentes com céu claro, sem possibilidade de chuvas. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Minas Gerais permanece com altas temperaturas em quase todo o estado nesta quinta-feira (25/3). Há possibilidade de chuvas na Região Sul. Em Belo Horizonte a temperatura máxima pode chegar aos 31ºC. permanece com altasem quase todo o estado nesta quinta-feira (25/3). Há possibilidade dena Região Sul. Ema temperatura máxima pode chegar aos 31ºC.

A menor temperatura registrada nesta quinta (25) foi na cidade de Águas Vermelhas, localizada na região Norte do estado, com 11,4ºC, e a máxima está prevista para os municípios das regiões da Zona da Mata e do Norte de Minas Gerais, com 36ºC.

O céu fica parcialmente nublado nas regiões de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Rio Doce e na Zona da Mata.

Nas demais regiões o céu fica claro parcialmente nublado, com névoa seca no Norte de Minas, onde a umidade do ar pode variar entre 30 e 25%.

