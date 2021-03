(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 31/12/2020)







A trégua da chuva continua em Belo Horizonte. Nesta quarta-feira (17/3), o tempo continua estável na maior parte de Minas Gerais. As chuvas mais intensas continuam concentradas nas regiões Oeste e Sul do estado, mas o transporte de umidade pode provocar chuvas mais fracas em outras regiões.





Segundo o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia em BH será de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura variando entre 16°C e 31°C, esta última à tarde. A mesma previsão é válida para os municípios da região metropolitana.









“Formação de áreas de instabilidade, resultando nas típicas pancadas de verão, permanecem restritas praticamente ao Oeste e Sul do estado. Contudo, o transporte de umidade de origem oceânica para o interior do continente, favorece a variação de nebulosidade e mesmo ocorrência de chuva fraca e isolada na faixa Centro-Leste de Minas. As temperaturas permanecem estáveis em todas as regiões mineiras”, destaca trecho do boletim.





Dessa forma, as regiões Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba terão um dia de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.





Nos municípios da região Noroeste e dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas. Nas demais