Terça-feira será de temperaturas altas e chuva em Belo Horizonte

Manhã de céu claro em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)



Nesta terça-feira (23/2), Belo Horizonte continua com a tendência de abertura de sol durante o dia e chuvas no fim da tarde ou à noite, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Isso também ocorre em outras regiões de Minas Gerais. No interior, as chuvas podem se intensificar em outros municípios ao longo da semana.





04:00 - 23/02/2021 No atual ritmo de vacinação, MG pode dobrar mortes por COVID-19 em um ano Segundo a meteorologia Anete Fernandes, a capital mineira terá um dia de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas à tarde ou à noite. A temperatura mínima hoje foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho (Região Oeste), onde os termômetros marcaram 15,8°C. A máxima, prevista para a tarde, pode chegar aos 30°C.





No interior do estado, também podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Norte, Noroeste, Central, e nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado e chuvas isoladas. A temperatura máxima em Minas pode chegar aos 36°C.





Anete explica que os momentos de abertura de sol na capital e outros municípios se devem ao enfraquecimento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), corredor de umidade que atravessa o Brasil da região amazônica ao Sudeste.





O clima continua chuvoso em boa parte do estado pelo menos até quinta (25/2). No fim de semana, existe a possibilidade da chegada de uma frente fria ao estado de São Paulo. Se unindo à ZCAS, ela pode “puxar” as chuvas para o Sul do Estado, Triângulo e outras áreas próximas ao estado vizinho.