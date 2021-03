(foto: Edésio Ferreira/EM/DA PRESS)

A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) informou, por meio de nota, que, na madrugada de sexta (19/3), a estátua do escritor Murilo Rubião, que fica em frente à Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, na Praça da Liberdade, foi derrubada. O EM repercutiu a queda da estátua do escritor ícone da literatura brasileira . De acordo com a secretaria, tratou-se de um ato de vandalismo, já que foi um homem que teria derrubado a estátua.





"Ainda não é possível anunciar uma previsão para que isso ocorra, mas, assim que o levantamento for feito, a Secult fará um novo comunicado. Murilo Rubião é um escritor mineiro de inquestionável trajetória, precursor do realismo fantástico, criador do Suplemento Literário de Minas Gerais, publicado desde 1966", informou.





Na nota, a Secult também respondeu a crítica de que o Suplmento Literário, que foi criado por Murilo Rubião, não estava sendo publicado. A nota infoma que a publicação teve seis edições regulares e dois especiais, publicados digitalmente entre 2019 e 2020, ano que contou com uma edição impressa comemorativa do 300 anos de Minas, publicada em dezembro. Para 2021, foi desenvolvido um projeto de continuidade para retorno das publicações a partir do mês de maio.