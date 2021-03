Vandalismo? Queda de estátua de Murilo Rubião denuncia falta de manutenção

(foto: Facebook/Reprodução)

A imagem da estátua do escritor Murilo Rubião (1916-1991) no chão, nesta sexta-feira (19/3), chocou escritores, leitores e admiradores de um dos nomes mais importantes da literatura brasileira. "Foi muito chocante acordar com esta notícia, principalmente nesta situação de terra arrasada que estamos vivendo na área cultural", afirmou ao EM a escritora, jornalista e editora Sílvia Rubião, sobrinha e responsável pela obra do autor. O escritor foi um dos homenageados na série de reportagens realizadas pelo EM nos 120 anos de Belo Horizonte.

Em seu perfil, nas redes sociais, Sílvia destacou como o escritor se dedicou à valorização da cultura mineira. " Murilo Rubião foi um escritor que nunca se fechou nos limites da sua celebrada criação literária. Enquanto seus contemporâneos partiam em busca de novos ares e maior reconhecimento, escolheu ficar em Minas Gerais para se tornar também um grande militante da causa cultural".

Ela destacou a trajetória de Rubião e pontuou o simbolismo da imagem dele no chão. "Vê-lo no chão, derrubado, derrotado em sua luta incansável, é profundamente desalentador. Mais ainda por saber que esta imagem ficará na história como um dos símbolos da ignorância e da miséria intelectual que hoje destroem nosso desesperançado país".

O mesmo espanto causado em Sílvia foi externado pelo poeta Lucas Guimarães, nas redes sociais, que questinou se a queda da estátua não representava uma ameaça à cultura. "É bem provável que ele não tivesse fetiche algum em se tornar estátua. Mas o Brasil, carente de memórias precia de ícones para lembrar por qual razão somos respeitados em alguma instância, ainda que parca", afirmou.

Lucas destacou que Murilo Rubião foi o criador do Suplemento Literário de Minas Gerais, publicação que não está circulando. "Alguém em sã consciência colocará o Murilo Rubião de pé?", questionou, aproveitando também para fazer um protesto em relação ao suplemento.

Sílvia Rubião disse ao EM que o secretário de cultura informou que a estátua foi recolhida e encaminhada para restauração. "Fiquei mais tranquila sabendo que agiram rapidamente".