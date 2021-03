"Drive to survive" revela como a pandemia impactou a Fórmula 1 em 2020

Fórmula 1 foi palco de protestos de Lewis Hamilton contra o racismo (foto: Netflix/divulgação)

Em 27 e 28 de março, a Fórmula 1 inicia mais uma temporada, com o Grande Prêmio do Bahrein. Assim como nos últimos dois anos, a “Drive to survive”, série documental que conta os bastidores do campeonato anterior. Em 27 e 28 de março, ainicia mais uma temporada, com o Grande Prêmio do Bahrein. Assim como nos últimos dois anos, a Netflix aproveita a semana que antecede a volta das corridas para lançar, nesta sexta-feira (19/3), mais uma temporada desérie documental que conta os bastidores do campeonato anterior.





A sequência de 10 episódios (cerca de 45 minutos cada) entra nos boxes e escritórios das equipes revelando um pouco do que está por trás da maior categoria automobilística do mundo. Porém, desta vez, pilotos, diretores, mecânicos e engenheiros têm de conviver com o ineditismo da pandemia da COVID-19.









Com calendário remodelado e corridas em países mais afetados pela pandemia excluídas, como o caso do GP do Brasil, o campeonato foi realizado tentando seguir os protocolos sanitários. Apesar do previsível domínio de Lewis Hamilton, campeão pela sétima vez, a disputa foi marcada por polêmicas.





Uma das principais foi a ascensão da equipe Racing Point, controlada pelo bilionário canadense Lawrence Stroll. O time é acusado de infringir regras no uso de tecnologias repassadas pela Mercedes.





O documentário traz a inserção da Fórmula 1 nos protestos contra o racismo, dos quais Lewis Hamilton foi protagonista. O impressionante acidente de Romain Grosjean, que sobreviveu depois de seu carro bater, se partir em dois e pegar fogo, é outro ponto de destaque.





“DRIVE TO SURVIVE”

. A partir desta sexta-feira (19/3)