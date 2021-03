Fim de semana tem possibilidade de chuva em BH e todo o estado

Manhã de céu nublado em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)







O fim de semana pode ter chuva em todo o estado de Minas Gerais. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Belo Horizonte, a temperatura pode sofrer uma ligeira queda.









Em Belo Horizonte, desde quinta-feira (18/3), há possibilidade de chuvas isoladas. Essa expectativa continua nesta sexta (19/3) e nos próximos dias.



“Aqui na capital a previsão é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. As temperaturas esboçam um ligeiro declínio, com variação entre 17°C e 29°C”, diz a meteorologista.





Nesta sexta-feira (19/3), a mínima em BH foi de 17,8°C e a máxima pode chegar aos 30°C. A umidade relativa do ar varia entre 85% e 35% (à tarde).





No interior do estado, a temperatura permanece estável, com mínima na casa dos 14°C no Sul e máxima de 36°C em municípios do Norte.