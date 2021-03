Polícia Civil prende homem que ameaçou tacar fogo na ex-companheira

O delegado da Polícia Civil, Rodrigo Luiz Nalon Moreira, de Peçanha, pediu a prisão preventiva do homem (foto: Reprodução vídeo PCMG)









Um dos filhos do casal, que viu o pai fazer as ameaças, filmou tudo. Nas imagens, o homem aparece queimando uma peça de roupa da ex-companheira e diz, entre outras coisas: “Se ela não sair de lá (da casa dela), ela também pode sair queimada”, disse o delegado.





Em outro trecho do vídeo, o homem diz que se a vítima entrasse em casa com outro homem, enfrentaria mais problemas. A ousadia do homem impressionou os policiais, porque ele faz as ameaças quando a mulher tinha em seu favor, uma medida protetiva contra ele.





Passado mais de um ano das primeiras ameaças, na segunda-feira (15/3), o homem, segundo a Polícia Civil, teria feito novas ameaças para a ex-companheira.



Após tomar conhecimento dessas novas ameaças e apurar todos os fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do homem. O pedido da Polícia Civil foi acatado prontamente pelo Poder Judiciário.





"Com essa prisão, a Polícia Civil reafirma seu compromisso de prestar um serviço de excelência junto à sociedade. O investigado será indiciado pelo crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal) e des-cumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A do Código Penal), em concurso material de crimes”, disse o delegado disse o delegado Rodrigo Nalon. Depois de preso, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

Um homem de 39 anos foi preso preventivamente na quarta-feira (17/3) pela Polícia Civil depois de ameaçar atearem sua ex-companheira, que mora em, na Região Nordeste de Minas. Asforam feitas na presença dos filhos dele com a sua ex-companheira.