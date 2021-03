Homem é preso após roubar R$ 35 mil de uma farmácia em BH

Câmeras de segurança registraram o momento do assalto (foto: MG no Ar/Reprodução) Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem por roubo a mão armada a uma farmácia no Bairro Alípio de Melo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime ocorreu em 7 de dezembro de 2020. Com um comparsa, o assaltante conseguiu levar R$ 35 mil que estavam dentro de um cofre na loja. Civil de Minas Gerais prendeu um homem pora mão armada a uma farmácia no Bairro Alípio de Melo, na Região da Pampulha, em. O crime ocorreu em 7 de dezembro de 2020. Com um comparsa, o assaltante conseguiu levar R$ 35 mil que estavam dentro de um cofre na loja.









A polícia conseguiu identificar a dupla de assaltantes com a ajuda de câmeras de segurança, que registraram o ocorrido.

Na última sexta-feira (12/3), um dos suspeitos, de 23 anos, foi preso enquanto dirigia no Bairro São João Batista, na Região Venda Nova. Segundo os policiais, ele já tem passagem na polícia por homicídios, furtos e receptação.

“O rapaz confessou a participação no crime e disse que, antes do roubo, havia visto um malote de dinheiro chegando no estabelecimento e contatou seu comparsa para fazer o furto. Ele não quis falar sobre a localização do dinheiro”, disse o delegado.





O segundo suspeito continua foragido. De acordo com os policiais, o homem, de 30 anos, foi preso por furto de rodas de um carro na cidade de Itavera, na Região Central de Minas, em janeiro deste ano. Porém, teve liberdade concedida pela Justiça.





Ele usava o mesmo carro que havia sido encontrado com o comparsa dele, no dia da prisão na capital mineira.





Os policiais suspeitam que a dupla já vinha praticando outros assaltos na região e esperam que, após as investigações, outros crimes cometidos pela dupla sejam resolvidos.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.