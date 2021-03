Homem é preso após ser filmado afogando e batendo em cachorro

Os militares foram chamados por testemunhas, que escutaram o ganidos do cachorro. Uma pessoa filmou parte das agressões ao animal. No vídeo, é possível ver o homem afogando o cachorro em um balde cheio de água. Ele mantém osubmerso por mais de 30 segundos. Ao mesmo tempo, usa um pedaço de madeira para bater no cão, que não tem como reagir. Depois disso, o tira da água e o joga no chão.A PM chegou à casa, que fica no Bairro Rosário, e encontrou o cachorro ainda molhado e tremendo. Ao ser questionado do motivo das agressões, o suspeito disse que havia sido mordido, e que o animal era agressivo com as pessoas da casa. Não foi possívelque ele havia mesmo sido atacado, mas o animal não esboçou qualquer reação quando os policiais o acolheram.