Polícia Civil investiga casos de maus-tratos a animais no Sul de Minas

Suspeito mantinham os gatos sem alimento em local insalubre (foto: Ascom Polícia Civil )

do Sul de Minascasos dedena região. Em, um homem foi preso suspeito de manter 10 gatos em ambiente insalubre e um deles estava em. O suspeito disse para a polícia que não tinha tempo para cuidar dos animais. Em Elói Mendes, a polícia encontrou oito animais na mesma situação.

“Os investigadores e o Delegado da Delegacia de São Gonçalo do Sapucaí receberam a denúncia por telefone e ao chegarem no local encontraram 10 gatos em um ambiente completamente sujo e, além de estarem extremamente magros. Também havia os restos de um animal em avançado estado de decomposição”, explica Polícia Civil.

Suspeito disse para a polícia que não tinha tempo de cuidar dos animais (foto: Ascom Polícia Civil )

A Polícia Civil informou que o suspeito pode responder por crime maus-tratos a animais. Ele alegou que não tinha tempo de cuidar dos animais e foi encaminhado ao Presídio de Santa Rita do Sapucaí.

“A Polícia Civil ressalta a importância ao combate do crime de maus tratos contra animais. É válido citar que, após alteração recente na Lei 9.605/1998, a prática de abuso, maus tratos, ferimentos e mutilações a animais domésticos, especificamente cães e gatos, passou a ter pena de reclusão de 2 a 5 anos, com aumento de pena nos casos de morte do animal”, completa.

Outro caso na região

Em Elói Mendes, oito animais foram encontrados em condições semelhantes em uma casa na cidade. A Polícia Civil tomou conhecimento do caso durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão contra dois suspeitos de crime de latrocínio.

Filhote de Pit Bull desnutrido sequer conseguia levantar (foto: Ascom Polícia Civil )

“Nessa ação foi constatado outro crime por estes praticado: maus tratos a animais. Havia cerca de 8 animais em péssimas condições. Nessa sexta-feira (19/02), a equipe retornou ao local juntamente com a Vigilância Sanitária municipal, sendo um dos agentes um, para avaliação das condições dos animais”, disse Polícia Civil.

A equipe encontrou três animais na casa em péssimas condições, sendo um deles um filhote da raça Pit Bull que não conseguia sequer se levantar. “O filhote foi recolhido e encaminhado para clínica veterinária para receber os cuidados necessários. Outros dois cachorros em estado de desnutrição foram deixados pela equipe com uma vizinha, que se dispôs a cuidar temporariamente dos animais”, ressalta.

Ainda de acordo com a polícia, os animais recolhidos estão disponíveis para adoção.