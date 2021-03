Corpo encontrado no Ribeirão Arrudas, em BH, ainda está sem identificação

Corpo foi encontrado nas primeiras horas da manhã, dentro do leito do Arrudas (foto: CBMMG/Divulgação )

Ainda não foi identificado o corpo do homem encontrado no início da manhã desta terça-feira, no Ribeirão Arrudas, na altura do Bairro Padre Eustáquio, região noroeste de Horizonte. Ele está no Instituto Médico Legal (IML).

O alerta foi feito ao Corpo de Bombeiros por transeuntes que passavam pelo local. No princípio, logo que foi avistado, havia a perspectiva de que ainda estivesse vivo.

Mas com a chegada dos bombeiros, verificou-se que estava inerte e já em óbito, além de estar com rigidez cadavérica, o que significa que já está morto há alguns dias. O Samu compareceu ao local, assim como a perícia da Polícia Civil. A vítima não tinha documentos.