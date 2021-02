Morador de rua tenta atravessar viga do Arrudas e cai de altura de 6 metros

Bombeiros resgaram homem dentro do Arrudas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Mais um caso de uma pessoa que cai dentro do Rio Arrudas, em Belo Horizonte. O fato ocorreu por volta das 8h40 da manhã desta terça-feira (16/2), quando o corpo de Bombeiros foi acionado por uma testemunha que, ao passar pela Avenida do Contorno próximo à Rodoviária de Belo Horizonte, observou que havia, no leito, um homem caído.



Os oficiais notaram, de imediato, que o homem estava consciente, com sangramentos na cabeça, braços e pernas e lúcido.





O homem, cujas iniciais são R.M.C., tem 29 anos e é morador de rua.



Ele contou que tentou atravessar o rio por uma das vigas ali existentes.



A vítima foi encaminhada para o Hospital João XXIII, onde está internado, em observação.