Cegonheira com onze veículos tomba e complica o trânsito na BR-381

Cegonheira transportando onze veículos tomba na BR-381, sentido São Paulo (foto: Redes sociais/Reprodução ) cegonheira tombou na manhã desta segunda-feira (15/3) na BR-381 no sentido São Paulo, na região de Camanducaia, no Sul de Minas. Segundo informações da concessionária Arteris Fernão Dias, que administra o trecho, a cegonha transportava onze veículos.

"Devido ao acidente na pista da direita, somente a pista da esquerda estava liberada e chegou a causar um engarrafamento de 11 km enquanto os fiscais da via realizavam o destombamento da carreta e a retirada dos veículos que ficaram danificados e espalhados pela pista", informou a concessionária, por meio de nota.

De acordo com a Arteris, todos os veículos já foram retirados do local do acidente e o trânsito sentido São Paulo está liberado em todas as pistas.

A Concessionária ainda não tem informações das causas do acidente.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira