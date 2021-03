Belo Horizonte pode ter calor acima dos 30°C nesta semana

Uma massa de ar seco intensifica o calor sobre Minas Gerais nesta semana. Em Belo Horizonte, a previsão é de que a temperatura fique acima dos 30°C em alguns dias.

De acordo com o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com o enfraquecimento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), na semana passada, a massa de ar seco ganhou força e agora proporciona estabilidade no clima na maior parte do estado.