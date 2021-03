Dono de lava-jato que espionava funcionárias debochava do peso de empregada

Funcionária sofria com as ofensas e deboches feitas pelo ex-patrão que a via tomar banho (foto: Alysson Lisboa/Divulgação)

Além de espionar suas funcionárias no banheiro feminino, o proprietário de um lava-jato no Bairro Buritis, preso na última segunda-feira (8/3), também debochava do peso de uma das empregadas do estabelecimento.



Segundo a funcionária, o empresário Luiz Eduardo Castellar chegou a pedir para que ela não frequentasse o banheiro do lugar, onde foram encontradas três câmeras.



“Ele me via tomando banho e depois debochava, só porque sou um pouco. Ele me chamava de 'gorda', fazia comentários debochados sobre o meu corpo. E dizia que não queria que eu frequentasse o banheiro do lava-jato”, conta ela.

A funcionária conta ainda que o empresário debochava dela na frente das colegas. “Ele dizia que eu não conseguia lavar um carro inteiro, principalmente a parte de baixo, porque era gorda. E às vezes punha apelidos racistas em mim. Zombava, o tempo todo, do meu corpo.”

Ela conta que ficou traumatizada com os deboches e espera que a Justiça seja feita, agora, com a descoberta do caso e a prisão do empresário. Segundo ela que todas as funcionárias estão juntas, para procurar um novo emprego, e para continuar denunciando o fato.