Colapso em Guanhães: 'Fique em casa, pelo amor de Deus', pede médico

Os médicos Daniel Pimenta e Renan Mendes, do Hospital Imaculada Conceição, de Guanhães, fizeram um apelo dramático para as pessoas ficarem em casa e evitar as aglomerações









"Quero pedir a população que se conscientize durante essa onda roxa e não se aglomere. Essa doença não é fácil, não tem cura. Cuidar dos pacientes na UTI tem sido extremamente exaustivo para todas as pessoas que trabalham diariamente aqui", pediu o médico.





Ele disse também que os pacientes com sintomas leves não devem procurar o HCI e sim as Unidades Básicas de Saúde. Na ala COVID-19, apenas um médico faz o atendimento intensivo. Na outra ala, do Pronto Socorro, apenas um médico está no atendimento de casos relacionados a outras doenças, vítimas de acidentes, com traumatismos, ou vítmas de agressões físicas.





"Fiquem em casa, pelo amor de Deus", suplicou o médico no vídeo publicado na rede social do HIC.





Nas postagens feitas pela Prefeitura de Guanhães, vários comentários denunciam o descumprimento do decreto por parte da população e dos estabelecimentos comerciais. Há denunúncias de bares que funcionam com as portas fechadas, com pessoas bebendo cerveja. O decreto municipal publicado em 12/3 proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em Guanhães.





Outros comentários de internautas denunciam que o número do WhatsApp disponibilizado para denúncias, não responde aos denunciantes. O EM enviou mensagens para o número (33) 3421-2103, indicado pela Prefeitura para denúncias, e também não obteve resposta. A Prefeitura também não informou o motivo do não atendimento aos denunciantes.

no atendimento hospitalar aos pacientes da COVID-19 chegou na manhã deste domingo (14/3) ana região Centro-Nordeste de Minas. A direção do Hospital Regional Imaculada Conceição informou que a ocupação dos leitos UTI COVID-19 SUS atingiu 100%, ou seja, todos os 10 leitos disponíveis estão ocupados. O mesmo acontece na enfermaria COVID-19.