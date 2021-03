COVID: comerciantes ignoram decreto, encaram PM e fiscais e abrem as portas

Polícia Militar e viaturas da fiscalização municipal tentando, em vão, cumprir o decreto municipal para conter o avanço da COVID-19. Fato ocorreu a dois quarteirões do Hospital Municipal lotado (foto: Tim Filho)





O decreto permite funcionamento de bares e restaurantes até as 20h. Depois desse horário, todos devem fechar as portas para os clientes, de forma presencial, e funcionar apenas com o sistema de entregas.





Os donos bares e restaurantes, que já estavam insatisfeitos, se encorajaram. Um restaurante de comida japonesa localizado na área central da cidade, a poucos metros do Hospital Municipal com seus leitos UTI COVID-19 SUS todos ocupados, publicou em sua rede social que funcionaria normalmente, até as 23h30.





“Estaremos funcionando em horário normal! Ninguém vai nos impedir de trabalhar e levar o sustento para nossas famílias para as nossas famílias. Estamos esperando nossos clientes em nossa casa de forma segura e preparada até as 23h30”, avisou a publicação.





Por volta das 21h, o comboio de viaturas da PM e fiscais da prefeitura foram ao restaurante e encontraram forte resistência dos proprietários e funcionários da casa, que fizeram um cordão de isolamento na porta para impedir a entrada dos policiais e fiscais.





O procurador-geral do município, Elias Souto, foi ao restaurante tentar convencer os donos a fechar as portas, mas não conseguiu. A ocorrência foi encaminhada ao Ministério Público.





Na rede social do restaurante, muitos clientes deram apoio à resistência. Outros reprovaram. Nas respostas aos clientes, o restaurante informava que precisa funcionar para se sustentar dar sustento às famílias dos funcionários.





Colapso continua





Perto do restaurante onde se desenrolou a contenda pelo fechamento, o Hospital Municipal permanecia com todos os leitos UTI COVID-19 SUS e enfermaria lotados. Do lado do HM, a Policlínica Municipal registrava movimentação incomum, com mais pessoas que o habitual, a espera de atendimento.





A Policlínica é o primeiro local a receber os casos suspeitos de COVID-19, e onde as pessoas com sintomas da doença fazem o teste para detectar a presença do novo coronavírus no organismo.





A situação continua tensa. No Boletim Epidemiológico expedido pela Secretaria Municipal de Saúde no sábado, foram registradas mais três mortes por COVID-19 e mais 145 novos casos da doença.





Alheios a tudo isso, bares e restaurantes resistiram em cumprir o decreto municipal, na área central e nos bairros periféricos. Muitos fecharam as portas por completo, outros resistiram e deram trabalho à PM e aos fiscais.





Na primeira noite de vigência do decreto municipal que impõe medidas restritivas emcontra o avanço da COVID-19, a Polícia Militar, fiscais de Posturas e da Vigilância Sanitária tiveram muito trabalho e enfrentaram resistências de comerciantes que não quiseram fechar as portas.