COVID-19: Centro de referência terá plantão neste fim de semana em Timóteo

O Centro de Referência COVID-19, de Timóteo, vai atender pessoas com sintomas da COVID-19, com testes rápidos e avaliação clínica (foto: Divulgação PMT) Timóteo, no Vale do Aço, ficará aberto neste sábado (13/3) e domingo (14/3), entre as 7h e as 17h. O funcionamento no fim de semana, segundo a prefeitura, tem a finalidade de garantir maior assistência aos usuários do sistema de saúde em virtude do agravamento da pandemia do novo coronavírus.









"Decidimos abrir mais essa frente de atendimento nos fins de semana, mesmo com as dificuldades de material humano. O município tem se esforçado no sentido de contratar mais profissionais da Saúde, porém a mão de obra dos profissionais de saúde encontra-se extremamente escassa”, disse.





Vacinação





Timóteo já aplicou 4.310 doses de vacina contra a COVID-19 de acordo com o cronograma definido no Plano Nacional de Imunização (PNI). Segundo a SMS, a distribuição das doses pelo estado obedece aos números de habitantes apontados pelo censo do IBGE e de acordo com as remessas enviadas pelo governo federal.





As duas últimas remessas recebidas pelo município ocorreram no dia 2 de março, quando chegaram 1.100 doses, e, em 8 de março, com 540 doses. A partir da próxima quinta-feira (18/3) a SMS vai iniciar a vacinação de idosos com idade entre 70 e 79 anos.





Para o atendimento dos pacientes com sintomas da COVID-19 neste fim de semana, o Centro de Referência à COVID-19, vai oferecer serviços de testagens rápidas, avaliação clínica, orientação aos pacientes e se for necessário encaminhamento para a UPA Geraldo dos Reis Ribeiro e para o Hospital e Maternidade Vital Brazil.