COVID-19: Polícia Civil suspende exames para carteira de motorista

Objetivo é reduzir o fluxo de pessoas no Detran-MG (foto: PCMG)

Depois de anunciar a redução no atendimento do Departamento de Identificação, de cancelar um leilão de veículos, a Polícia Civil anuncia mais uma medida no enfrentamento e contenção da COVID-19: estão suspensos os exames de direção veicular em Belo Horizonte.

Segundo nota da corporação, o objetivo é unir esforços à gestão do município, que publicou o Decreto nº 17.566 com as novas diretrizes a serem observadas por causa da elevação dos índices da doença.

A suspensão vale, inicialmente, por 15 dias, durante os quais o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) acompanhará o cenário para que, se necessário, o prazo seja prorrogado.

O cancelamento dos exames já marcados não prejudicará os candidatos e condutores, já que as taxas pagas terão validade quando o serviço for restabelecido. Ou seja, quem já pagou a taxa de exame está garantido.

Além disso, haverá uma redução de 30% nos atendimentos presenciais na sede do Detran-MG e na Divisão de Registro de Veículos (DRV), na capital, para diminuir a circulação de pessoas nas unidades e preservar a prestação dos serviços oferecidos aos cidadãos.

As medidas, segundo a Polícia Civil, estão sendo tomadas para garantir a segurança de todos, como uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool em gel e intensificação da limpeza.

Onda roxa

Os exames de legislação e direção nos municípios que estão na onda roxa do Plano Minas Consciente estão suspensos desde a última quarta-feira. (10/03)