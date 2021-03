Polícia investiga desvio de vacinas por servidora em Janaúba

Mulher foi levada para a Delegacia de Janaúba. Ela teve o celular apreendido (foto: PCMG)

Uma servidora pública da rede estadual de saúde foi surpreendida na manhã desta quinta-feira (11/3), na cidade de Janaúba, no Norte de Minas, quando policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR) bateram à sua porta, com um mandado de busca e apreensão. Ela é acusada pelo desvio de duas doses imunizantes da COVID-19.

Embora os imunizantes não tenham sido encontrados, o aparelho celular da investigada foi apreendido e será analisado no âmbito da investigação. O inquérito policial foi instaurado pela delegacia de Janaúba, que representou à Justiça um pedido de medida cautelar, e o procedimento será remetido à Polícia Federal.

Segundo o delegado João Paulo Ladeira Soares, o Poder Judiciário, ao apreciar a representação, entendeu que a competência seria da Justiça Federal, uma vez que as vacinas foram adquiridas com verbas da União.

“Após receber os autos do processo, a Justiça Federal determinou o cumprimento de busca e apreensão pela Polícia Civil e, na sequência, o envio do inquérito policial à Polícia Federal, em Montes Claros, que ficará com as atribuições para a continuidade da investigação”, explicou o delegado.