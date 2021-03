Ibirité tem 90% de ocupação em leitos de UTI destinados à COVID-19

O Hospital de Campanha de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), destinado ao tratamento da COVID-19, está com 90% dos leitos de tratamento intensivo ocupados e 80% dos leitos de enfermaria com pacientes. Nesta segunda-feira (8/3), restam apenas duas vagas para pessoas que estejam em estado grave.

O Hospital de Campanha de Ibirité tem 40 leitos, sendo 20 para UTI e 20 de enfermaria. Nesta segunda-feira (8/3), há 18 pessoas internadas na UTI e 16 na enfermaria.

Segundo a prefeitura de Ibirité, por meio de sua assessoria de comunicação, com a cidade está com taxa de ocupação de quase 100% dos leitos de UTI, as fiscalizações da Vigilância Sanitária, incluindo as educativas, serão intensificadasnos próximos dias para tentar conter o avanço da doença.

Festas clandestinas e aglomerações em bares e restaurantes podem ser denunciados e as equipes atuam também nos finais de semana, em regime de plantão, com o suporte da Polícia Militar. O número para denúncias de irregularidades e aglomerações são de segunda a sexta, de 8h às 17h no (31) 3533-3530 e nos fins de semana e feriados no (31) 99392-7021.

Novo Decreto restringe venda de bebida alcoólica e tem toque de recolher

A partir desta terça-feira (9/3), medidas mais restritivas com o intuito de conter o avanço da taxa de transmissão da COVID-19 passarão a valer em Ibirité. A decisão foi tomada pelo prefeito, William Parreira e pela maioria dos representantes de cidades da RMBH, após reunião na tarde desta segunda-feira (8/3), com a GRANBEL (Associação de Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte).

“Nosso Hospital de Campanha está com quase 100% de ocupação. Dos 20 leitos de UTI, 18 estão ocupados hoje. As medidas mais restritivas são necessárias. Eu, mais uma vez, apelo à população que não deixe de tomar todos os cuidados em relação à COVID-19 e que, por favor, evitem aglomerações”, disse William.

As medidas são:

• Toque de Recolher entre 20 h e 5 h;

• Proibição de circulação de pessoas sem o uso da máscara, em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado;

• Proibição de eventos públicos ou privados;

• Proibição de venda de bebida alcoólica para consumo no local, sendo que mercados, supermercados e similares não podem vender a bebida gelada.