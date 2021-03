Agências da Copasa realizarão atendimentos presenciais só com agendamento

Copasa limita atendimentos presenciais depois do decreto da PBH restringindo o funcionamento do comércio (foto: Copasa/Reprodução ) Copasa em Belo Horizonte e Região Metropolitana estão realizando atendimentos presenciais somente por meio de agendamentos, que devem ser marcados pelo A partir desta segunda-feira (8/3), as agências físicas daem Belo Horizonte e Região Metropolitana estão realizando atendimentossomente por meio deque devem ser marcados pelo portal da Copasa





Este novo tipo de atendimento foi adotado depois que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, voltou a adotar medidas mais restritivas na capital mineira, devido ao avanço de casos da COVID-19.





Religação de água

Negociação de débitos

Ligação nova de água/esgoto

Para realizar os agendamentos no portal é necessário entrar na página incial da Copsa, clicar em agendamento presencial e depois selecionar a cidade que você quer atendimento. Um calendário será aberto com as datas e horários disponíveis para os agendamentos.

Para evitar o não comparecimento dos clientes, a Assessoria de Imprensa da Copasa informou que os agendamentos serão confirmados por meio telefônico na véspera do atendimento.





As agências funcionarão a portas fechadas, permitindo somente a entrada dos clientes previamente agendados.

A Copasa reforça que todos os serviços prestados presencialmente são ofertados também no portal.





Até por isso, a concessionária pede a colaboração dos moradores nesse período de elevação de contágio pelo Coronavírus: '' Fiquem em Casa! Usem os canais virtuais para atendimento.''







* Estagiaria sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira