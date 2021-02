Copasa faz obras emergenciais para garantir água a moradores em Betim

obras emergenciais para normalização do fornecimento de água. A Copasa informou que retirou de operação na quarta-feira (16/02) uma adutora próxima ao



Mais de sete mil moradores dos bairros Cruzeiro do Sul, Duque de Caxias, Jardim das Alterosas I e II, Niterói, Senhora de Fátima e Vargem das Flores, em Betim, aguardam o término depara normalização do fornecimento de. A Copasa informou que retirou de operação na quarta-feira (16/02) uma adutora próxima ao local do transbordamento de barragem de uma empresa particular , que não está ligada ao seu sistema.

A empresa informou que a segurança da represa Várzea das Flores não foi afetada. De acordo com a levantamento da Copasa, 16.177 ligações foram comprometidas. Para garantir água a todos os moradores, a partir desta quinta-feira (17/02), a companhia fará rodízio no abastecimento.

De acordo com cronograma divulgado a área 1 será abastecida entre 6 e 18h, correspondendo aos bairros Jardim das Alterosas II, Niterói, Senhora de Fátima e Vargem das Flores. A área 2 será abastecida a partir das 18 até 6h, atendendo aos bairros Cruzeiro do Sul, Duque de Caxias, Jardim das Alterosas I e II, Vargem das Flores.

As fortes chuvas que atingiram Betim, no final da semana passada (13 e 20/2), provocaram o aumento em 4 metros do nível de uma represa em uma fazenda no Bairro Duque de Caixas. O lago transbordou, comprometendo o talude e rompendo uma adutora. Um grande volume de água desceu pelo Córrego Estiva, obrigando a evacuação de 72 moradores na noite de terça-feira (16).

A região entrou em estado de alerta, diante a probabilidade de rompimento, o que poderia provocar uma mancha de alagamento que chegaria à região central, no córrego das Areias.

A Defesa Civil orientou os moradores para que não retornem para suas casas e procurem os serviços de assistência social da prefeitura. Os técnicos do Igam avaliaram as demais lagoas próximas e estudam o comportamento de possível mancha de inundação, para estabelecer protocolos e procedimentos em caso de rompimento.