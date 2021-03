MPF e Justiça repassam R$ 1,4 milhão para ampliação de hospital de campanha

Hospital de campanha tem todos os leitos de UTI ocupados (foto: Divulgação/Prefeitura de Patos de Minas) R$ 1,4 milhão serão encaminhados para Patos de Minas, no Alto Paranaíba, para ampliação da quantidade de leitos de UTI e outras melhorias do hospital de campanha local. O valor foi doado pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Justiça Federal. Mais deserão encaminhados para, no Alto Paranaíba, para ampliação da quantidade de leitos de UTI e outras melhorias do hospital delocal. O valor foi doado pelo(MPF) e pela









No último mês, os procuradores receberam da Superintendência Regional de Saúde a informação sobre os pouquíssimos leitos então disponíveis e sobre a dificuldade de ampliação de leitos na região. Em reunião com a procuradora da República em Patos de Minas, Polyana Washington de Paiva Jeha, ainda em fevereiro, a prefeitura da cidade apresentou plano de ampliação de leitos para atendimento de pacientes com COVID-19 no hospital de campanha, o que foi objeto de projeto encaminhado ao MPF.





O projeto prevê a instalação de 69 pontos de oxigênio, vácuo e ar comprimido, a aquisição de mais 10 leitos de UTI e dos equipamentos e mobiliários necessários para esses leitos e também para a melhoria dos atendimentos, além de apoio para a aquisição de testes rápidos para melhoria da testagem e rastreamento do vírus.





Após a doação, será preciso uma prestação de contas da utilização dos recursos, que deverá ser encaminhada à procuradoria em até 90 dias contados da data de recebimento dos valores.





Ainda de acordo com o MPF e com a Justiça Federal em Patos de Minas, já foram destinados mais de R$ 2,3 milhões para o combate do novo coronavírus em toda a região do Alto Paranaíba. “Reforça o papel dessas instituições no enfrentamento da pandemia em benefício de toda a população. Os valores são provenientes de acordos extrajudiciais firmados pelo MPF e de acordos judiciais em ações propostas pelo MPF e que corriam perante a Justiça Federal naquele município”, informou o Ministério Público Federal.





O hospital de campanha em Patos de Minas oferece 46 vagas para internação, sendo que o número de UTIs passou de nove para 20 leitos somente de janeiro de 2021 para agora. A unidade também conta com dez leitos intermediários com respiradores e 16 leitos clínicos. A cidade tem todos os leitos ocupados atualmente.