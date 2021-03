Fim de semana de acidentes em BH e no interior

Acidente no Sul de minas mobilizou bombeiros e Samu no Sul de Minas (foto: CBMMG)

O sábado (06/03) e domingo (07/03) foram de restrição para muitas atividades no estado, mas mesmo assim osnão deixaram de ocorrer, sobretudo na madrugada. Pelo menos sete pessoas se feriram em quatro acidentes atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).O acidente mais grave acidente ocorreu no Km 390 da BR-146, entre São Pedro da União e Bom Jesus da Penha, no Sul de Minas Gerais. Quatro pessoas ficaram feridas na batida entre um carro e um caminhão, todos ocupantes do veículo de passeio.De acordo com o CBMMG, os ocupantes do automóvel Corsa ficaram presos às ferragens e foi preciso que as Equipes de Salvamento e Resgate do 4º Pelotão de Bombeiros de Guaxupé e da 2ª Cia de Bombeiros de Passos utilizassem ferramentas hidráulicas de corte para retirar as vítimas.Todos osforam transportados para o Hospital der Pronto-Socorro de Passos, sendo duas pelo SAMU e duas pelos Bombeiros daquele município. A perícia Técnica da Polícia Civil deverá investigar as causas do acidente.Por volta das 4h de domingo, um veículo SUV, modelo Chevrolet Tracker, com placa de Paraopeba, capotou e pegou fogo no KM 464 da BR-040, em sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, deixando duas pessoas feridas. Quando os militares chegaram, equipes da Concessionária VIA 040 já realizavam o atendimento dos dois feridos, já fora do veículo. Os bombeiros controlaram as chamas do veículo e as duas vítimas foram coduzidas pela ambulância da Concessionária que administra a via.No Bairro Padre Eustáquio, região noroeste de BH, dois veículos bateram no cruzamento entre as ruas Vila Rica e Minas Brasil, próximo à Drogaria Araújo e ao Banco SICOOB, por volta das 2h30. Um Vokswagen Voyage e um Chevrolet Onix bateram, fazendo com que o Onix colidisse de frente em um poste.O condutor do Voyage foi o único a se ferir com um corte na cabeça e segundio o CBMMG estava consciente e orientado. Os ocupantes do ônix evadiram do local.Em Betim, na Grande BH, outra colisão contra poste mobilizou os bombeiros. O acidente foi na Avenida Edmeia Matos Lazarotti, 4536, Bairro Senhora das Graças, próximo ao Apoio Mineiro, por volta das 4h30. O poste de iluminação pública não suportou o choque e acabou caindo sobre o veículo e a fiação energizada ficou partida sobre a via.O ocupante do veículo conseguiu sair sem ferimentos. Não foram informadas as possíveis causas do acidente.